Jonathan Majors dichiarato colpevole di aggressione: l'attore Marvel rischia un anno di carcere

Jonathan Majors, attore noto per il ruolo di Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe e in progetti come Lovecraft Country e Creed III, è stato ufficialmente dichiarato colpevole di due accuse di aggressione.

Una giuria di New York ha giudicato Majors colpevole sia di molestie che di aggressione aggravata di terzo grado, in relazione a un alterco con la sua ex compagna, Grace Jabbari. Majors è stato dichiarato non colpevole di altre due accuse: aggressione intenzionale di terzo grado e molestie aggravate di secondo grado.

La sentenza è prevista per il 6 febbraio 2024 e Majors potrebbe rischiare fino a un anno di carcere.