God of War Ragnarok e Valhalla: il nuovo update risolve vari problemi, ecco i dettagli

Santa Monica Studio ha pubblicato un nuovo aggiornamento per God of War Ragnarok e per la sua espansione gratuita Valhalla. Il peso dell'update per il gioco base è 376 MB, mentre la patch per il DLC è di soli 94 MB circa.

Si tratta di un aggiornamento che si occupa di risolvere una serie di problemi, legati a bug e crash. Potete trovare la patch note completa per God of War Ragnarok e Valhalla poco sotto, ma sappiate che al suo interno ci sono alcuni termini che potrebbero far intuire alcuni dettagli sull'espansione: per quanto non siano veri e propri spoiler, se per voi è importante non sapere assolutamente nulla vi conviene non leggere nel dettaglio.