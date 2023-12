Steam: Anno in Rassegna 2023 è disponibile, ecco il link

Steam ha pubblicato il suo Anno in Rassegna, ovvero una pagina tramite la quale potete vedere una serie di statistiche e dati sul vostro 2023 videoludico in salsa Valve.

Potete trovare tutte le informazioni a questo indirizzo, oppure tramite il launcher di Steam, in prima pagina nel negozio. Dovete solo accedere alla sezione dedicata per vedere tutte le statistiche dell'Anno in Rassegna di Steam 2023.