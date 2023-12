Spider-Verse potrebbe essere il gioco online di Insomniac Games, per il leak dei documenti

La parte interessante è invece " Spider-Verse ", per il quale si parla di "ulteriore supporto". Già sappiamo che Insomniac Games sta lavorando a un progetto multigiocatore e non è quindi impossibile che si tratti di un gioco di Spider-Man basato sullo Spider-verso.

Possiamo supporre che RCE sia un progetto di Ratchet e Clank (forse il già pubblicato Rift Apart, visto che viene elencato prima di SP2, ovvero Marvel's Spider-Man 2, e dopo Miles Morales) e che SM3 sia Marvel's Spider-Man 3, gioco non annunciato ma dato per scontato un po' da tutti.

Come forse già saprete, Insomniac Games è stata vittima di un ransomware e moltissime informazioni private della compagnia di PlayStation sono state carpite. Tra le varie vi sono anche dettagli legati a potenziali progetti futuri della compagnia, ovvero "RCE", "SM3" e " Spider-Verse ".

Lo Spider-verso sarebbe un perfetto gioco multigiocatore

Il gioco Spider-Verse potrebbe ricollegarsi direttametne anche i film animati?

Precisiamo che per il momento si tratta di speculazioni basate su documenti emersi tramite un ransomware. Non è possibile verificare che le informazioni siano corrette e, sopratutto, aggiornate. È possibile "Spider-Verse" faccia effettivamente riferimento a un videogioco, ma che i piani di Insomniac Games siano cambiati.

Ciò detto, il Spider-Verso sarebbe perfetto per un gioco multigiocatore in quanto permetterebbe a tutti di interpretare il proprio Spider-Man, sbloccando costumi diversi o anche classi uniche con abilità specifiche e collaborare con gli amici in un gioco online.

Per il momento però è forse meglio concentrarsi su Marvel's Spider-Man 2 e i potenziali DLC in arrivo, come quello di Venom.