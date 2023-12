Epic Games Store, il numero di giochi in regalo a dicembre è stato svelato da un noto leaker

Il noto leaker billbil-kun ha svelato tramite il proprio profilo X il numero di giochi gratuiti che saranno disponibile tramite Epic Games Store per il periodo festivo di fine 2023. Secondo quanto indicato, ci saranno 17 giochi gratuiti, ovvero che potranno essere reclamati e posseduti per sempre.

Ovviamente non è detto che tutti siano nuovi giochi: è possibile che alcuni siano già stati regalati in passato, quindi chi ha sempre reclamato le proposte dell'Epic Games Store potrebbe ricevere meno titoli rispetto agli altri.

Il primo gioco gratuito per le feste di fine 2023 è la Destiny 2: Collezione Storica e sarà disponibile dalle 17:00 di oggi, 13 dicembre 2023. Sarà riscattabile fino al 19 o 20 dicembre (billbil-kun non è sicuro) e da quale momento i giochi saranno pubblicati giorno per giorno fino al 4 gennaio 2024, quando arriverà l'ultimo gioco di questo periodo festivo e che rimarrà disponibile per sette giorni come è tipico. In altre parole, dovrete ricordarvi tutti i giorni di reclamare il nuovo gioco gratuito.