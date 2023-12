Apple vuole uno zoom 10x su iPhone per competere con i Galaxy di Samsung

Si vocifera che Apple stia considerando di introdurre un iPhone con una telecamera teleobiettivo in grado di offrire uno zoom ottico fino a 10x.

Nel mondo degli smartphone di fascia alta, ogni qualvolta si discute di obiettivi a "lunga gittata", viene inevitabilmente menzionato Samsung Galaxy S23 Ultra.

Con il suo zoom ottico 10x, questo dispositivo si erge al momento come l'unico in grado di catturare dettagli da distanze considerevoli. Anche Apple ha gettato il proprio sguardo sull'argomento, optando per uno zoom 5x anziché 10x. La tecnologia Tetraprisma utilizzata da Apple sfrutta un sistema di vetro che riflette la luce per quattro volte, permettendo uno zoom periscopico in uno spazio ridotto. Il primo iPhone di punta con una lente teleobiettivo Tetraprisma 5x è stato 15 Pro Max, accolto positivamente dal pubblico.

Questo successo ha incoraggiato Apple a puntare su una maggiore capacità di zoom. Sembra che iPhone 16 Pro possa presentare lo stesso sensore nel 2024, ma le migliorie effettive alla fotocamera potrebbero tardare, dato che sembra ci si stia concentrando principalmente sullo sviluppo nell'intelligenza artificiale. Con l'esclusione della linea iPhone 16, è probabile che questo sensore da 10x arrivi sul mercato solo con iPhone 17 Pro Max o iPhone 18 Pro Max. Come di consueto, il sensore dovrebbe debuttare prima sul modello più costoso per poi essere introdotto nella variante Pro "liscia".

Cambio in corsa, ma con calma Al posto di LG Innotek, si vocifera che una controllata di Luxshare sarà il fornitore della lente tetraprisma 10x di Apple Un altro dettaglio importante è che Apple potrebbe escludere la LG Innotek dalla sua catena di approvvigionamento delle telecamere intorno al 2026, poiché l'azienda potrebbe non accettare i termini per la produzione dei nuovi sensori. LG Innotek è uno dei fornitori di lenti di Apple per iPhone 15 Pro Max.

Secondo un rapporto coreano, il produttore sarà rimosso dalla lista dei partner per motivi non ufficialmente divulgati. Invece, ICT, una controllata di Luxshare, dovrebbe fornire ad Apple la lente tetraprisma 10x per i futuri modelli di iPhone. Dietro i motivi della rimozione di LG Innotek potrebbe esserci la non volontà della società coreana di accettare i termini di prezzo proposti da Apple.

Secondo una fonte anonima invece, un non chiaro incidente avrebbe compromesso la fiducia legata al produttore.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo.