SKALD: Against the Black Priory, trailer svela il periodo d'uscita

L'editore Raw Fury e lo sviluppatore Anders Lauridsen hanno pubblicato un nuovo trailer di SKALD: Against the Black Priory per svelarne il periodo d'uscita : primavera 2024. Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma è stato ricordato che sarà disponibile su Steam e GOG, naturalmente solo su PC.

Il trailer

Il video in sé è anche un ottimo modo per gustarsi delle sequenze tratte dalla versione semi definitiva di questo attesissimo titolo, che punta a convincere un pubblico affezionato a classici quali gli Ultima, tra visualizzazione dall'alto, grafica in pixel art e le molte possibilità di interagire con ambiente e oggetti.

Il gioco mescola fantasy e Lovecraft, per creare un mondo oscuro e pericoloso, dove la morte è sempre in agguato.

Se volete saperne di più, leggete il nostro provato di SKALD: Against the Black Priory , basato sulla demo ufficiale del gioco, in cui auspicavamo che il sistema di combattimento venisse in parte rivisto e reso più profondo, ma in cui plaudivamo alla costruzione del mondo di gioco e all'uso del ciclo giorno / notte.