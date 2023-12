Lost Ruins gratis su GOG, per promuovere i saldi invernali

Una ragazzina si sveglia in un dungeon pieno di pericoli. Non si ricorda nulla del suo passato, ma capisce subito che sopravvivere non sarà facile. Viene soccorsa dalla maga Beatrice, che la istruisce sul luogo in cui si trova e su come scoprire il segreto delle rovine perdute.

Come riscattarlo

Vediamo come è possibile riscattare Lost Ruins senza botta ferire. Andate sulla pagina principale di GOG, trovate il banner del gioco scorrendo brevemente la pagina (è ben visibile, non vi preoccupate) e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all'account. C'è scritto "Add to library" (specifichiamo per chi potrebbe sentirsi perso senza istruzioni davvero precise) e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per farlo vostro, ossia aggiungerlo alla vostra libreria su GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale. Al momento di scrivere questa notizia, avete ancora più di 70 ore di tempo per riscattarlo.