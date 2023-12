PlayStation Store: più di 5.000 giochi PS5 e PS4 in offerta con gli Sconti di Gennaio

Il PlayStation Store oggi si è aggiornato con oltre 5.000 offerte tra giochi e DLC per PS5 e PS4, catalogati tra le promozioni "Sconti di Gennaio". Si tratta sicuramente di un'ottima occasione per recuperare titoli validi approfittando di golosi tagli di prezzo, tra cui molte delle uscite più importanti del 2023, come Alan Wake 2, Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3 e Resident Evil 4, giusto per citarne alcuni.

Valide fino alle 00:59 italiane del 6 gennaio 2024, le offerte del PlayStation Store includono tra gli altri, Resident Evil 4 Remake al prezzo di 30,09 euro, con un cospicuo sconto del 57% rispetto al normale. In vista dell'uscita di Rebirth è interessante anche la promozione su Final Fantasy 7 Remake Intergrade, proposto a 18,99 euro su PS5 con uno sconto del 62%.

L'ottimo Remnant 2, invece, viene proposto con un 40% di sconto all'invitante prezzo di 29,99 euro, mentre il sempreverde Elden Ring può essere vostro a 35,99 euro. Tra le promozioni ci sono anche i gettonati EA Sports FC 24 e Call of Duty: Modern Warfare 3, disponibili rispettivamente a 31,99 euro e 55,99 euro.