Suicide Squad: Kill the Justice League è stato rinviato, ma solo su Epic Games Store

La data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League è stato posticipata nuovamente, ma questa volta solo per quanto riguarda la versione PC in vendita su Epic Games Store, che sarà disponibile solo a partire dal 5 marzo 2024.

Tutti gli altri store digitali, ovvero PlayStation Store, Xbox Store e Steam continuano a riportare la data annunciata in precedenza, ovvero il 2 febbraio 2024, con accesso anticipato dal 30 gennaio per gli acquirenti della Deluxe Edition.

Un caso sicuramente singolare, ma non si tratta di un errore, dato che la notizia è stata confermata da Warner Bros. Games sul server Discord ufficiale di Suicide Squad Kill: Kill the Justice League, dove ha aggiunto che tutti i preorder fatti su Epic Games Store verranno cancellati e rimborsati. Non sono stati tuttavia spiegati i motivi che hanno comportato questo insolito ritardo su un singolo store.