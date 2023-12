Suicide Squad: Kill the Justice League, ci sono spoiler online: fate attenzione

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato reso disponibile in versione alpha chiusa per la quale i giocatori hanno dovuto firmare un accordo di non divulgazione. Ovviamente questo non ha impedito ad alcuni di condividere comunque una serie di informazioni sul gioco online. In altre parole, sono in circolazione molti spoiler sulla trama di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Se non volete rischiare anticipazioni di alcun tipo, vi consigliamo di fare attenzione online - in particolar modo sui social e forum come Reddit - e di non avvicinarvi a contenuti legati a Suicide Squad: Kill the Justice League. Se invece volete sapere ogni dettaglio possibile, troverete facilmente vari dettagli del gioco in circolazione sul web.

In particolar modo il problema è su YouTube, dove vari video stanno emergendo. Verranno sicuramente rimossi, ma c'è sempre il rischio che l'algoritmo vi suggerisca un video legato a Suicide Squad: Kill the Justice League con un nome o un'immagine di anteprima spoiler.