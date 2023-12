Final Fantasy 7 Rebirth: nuova immagine mostra uno dei momenti più chiacchierati del gioco

Square Enix ha pubblicato una nuova immagine di Final Fantasy 7 Rebirth per mostrare uno dei momenti più chiacchierati del gioco (diciamo il secondo più chiacchierato). Naturalmente non lo abbiamo citato per non dare anticipazioni di sorta a chi non conosce la storia originale. Se siete tra questi e non volete conoscere niente prima del lancio, fareste bene a non leggere oltre.