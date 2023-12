Nier Automata: il cosplay di 2B versione natalizia di ithileryn ci scalda il cuore

Le feste di dicembre sono sempre più vicine e anche il mondo del cosplay sta assaporando i giochi di vacanza, realizzando costumi e tema dei propri personaggi preferiti. Forse non si tratta di versioni fedeli alle controparti originali, ma non mancano certo di qualità. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di 2B da Nier Automata in versione natalizia realizzato da ithileryn.

ithileryn ci propone una "classica" 2B natalizia, con una versione bianco e rossa del suo costume e un simpatico cerchietto con le orecchie da renna. Nel secondo scatto possiamo vedere che anche gli stivali sono in tema con il periodo e lo stesso può essere detto dell'ambiente di sfondo, con tanto di albero con lucine e pacchi regalo tutti attorno.

Cosa ne pensate di questa versione alternativa di 2B? Il personaggio di Nier Automata vi affascina anche con questi colori, oppure la versione del videogioco è ancora la migliore?