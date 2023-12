I videogiochi più venduti e più in vista dell'anno 2023

Dalla panoramica riassuntiva sul mercato dei videogiochi nel 2023, pubblicata da GamesIndustry.biz su basi Newzoo, GfK, Circana e Famitsu, vediamo anche i giochi più venduti dell'anno e quelli più chiacchierati, oltre ai trailer più visti e altro.

Dal medesimo schema riassuntivo abbiamo visto in precedenza l'andamento del mercato nel 2023 con il predominio assoluto del digitale sul fisico, ora vediamo un po alcune classifiche più tradizionali, per quanto riguarda i titoli più venduti e più in vista nel corso dell'anno che si sta concludendo.

Per quanto riguarda gli USA, in base ai dati di Circana, questi sono i videogiochi più venduti dell'anno, ma senza includere le vendite digitali, dunque si tratta di una classifica molto parziale:

Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 3 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Marvel's Spider-Man 2 Madden NFL 24 Diablo 4 Call of Duty: Modern Warfare 2 Star Wars Jedi: Survivor Mortal Kombat 1 Starfield

Nel Regno Unito, questa è la classifica dei giochi più venduti, sempre solo per quanto riguarda il mercato su supporto fisico:

Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Super Mario Bros. Wonder FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 Star Wars Jedi: Survivor God of War: Ragnarok

Questi invece i giochi più venduti in Giappone, sempre su supporto fisico, secondo i dati di Famitsu: