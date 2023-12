Videogiochi nel 2023: il 95% del mercato è in digitale, il mobile supera console e PC

Il mercato fisico sta scomparendo

I grafici pubblicati da GamesIndustry.biz

Impressionante ormai la differenza in ricavi tra il mercato digitale e quello fisico, con il primo che ormai domina in maniera incontrastata: in termini economici, il 95% del mercato è digitale, mentre solo il 5% ormai appartiene al mercato fisico.

Il revenue è di 174,5 miliardi di dollari per quanto riguarda il mercato digitale, con un incremento dello 0,8% rispetto all'anno precedente, e 9,5 miliardi di dollari per quanto riguarda il fisico, in ulteriore calo del 3,8% rispetto all'anno precedente.

Il rapporto è ovviamente estremizzato su PC, dove il 99% del mercato è digitale mentre solo l'1% è fisico, mentre sulle console il dominio è sempre ben presente ma meno schiacciante, con l'83% di mercato digitale e il 17% di giochi fisici.

D'altra parte, da tempo ormai la tendenza si sta consolidando e l'idea degli analisti è che i giochi AAA solo in digitale saranno uno standard diffuso nei prossimi anni, come abbiamo visto di recente per Alan Wake 2 e (inizialmente) per Baldur's Gate 3.