Suicide Squad: Kill the Justice League, nuovo video 'insider' sulla Squadra di Supporto

Warner Bros. Games e DC hanno pubblicato oggi il secondo video della serie Suicide Squad Insider per Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d'azione-avventura in terza persona in arrivo prossimamente e sviluppato da Rocksteady Studios, in questo caso con un approfondimento sulla Squadra di Supporto.

Si tratta di un gruppo di personaggi di supporto che forniranno il loro aiuto alla Suicide Squad nella loro missione contro i super-eroi.

Tra questi troviamo diversi personaggi noti come il Pinguino, che ora è un trafficante d'armi capace di aiutare ad aggiornare le armi e a costruire edifici unici ispirati ai Laboratori S.T.A.R., AmerTek, LexCorp e altre industrie che ruotano attorno al mondo DC.

Oltre a utilizzare i protagonisti della squadra principale, i giocatori possono ingaggiare altri personaggi DC per ottenere ulteriori opzioni di personalizzazione, come Gizmo, uno scienziato e inventore che può far atterrare veicoli armati volanti da usare in combattimento.