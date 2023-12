Suicide Squad: Kill the Justice League, un trailer in italiano presenta i supereroi DC corrotti

Warner Bros. Games e Rocksteady hanno pubblicato oggi un nuovo trailer dell'action shooter Suicide Squad: Kill the Justice League che punta i riflettori sui supereroi della Justice League, ora diventati una pericolosa minaccia per la Terra e per le persone che una volta avevano giurato di proteggere. Si tratta più o meno dello stesso filmato presentato ai TGA 2023, ma questa volta completamente doppiato in italiano.

Il trailer dunque è incentrato sulle versioni corrotte di Flash, Batman, Lanterna Verde e Superman a causa del lavaggio del cervello causato dall'alieno Brainiac. Per sconfiggere questi ex-paladini della giustizia dotati di superpoteri, entra in gioco la Suicide Squad, composta da criminali di tutto rispetto come Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark che i giocatori impersoneranno per sventare questa minaccia che rischia di distruggere la razza umana.