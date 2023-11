Suicide Squad: Kill the Justice League, un trailer presenta King Shark

Warner Bros. e Rocksteady hanno pubblicato un nuovo trailer per Suicide Squad: Kill the Justice League, in questo caso incentrato sul personaggio di King Shark, indubbiamente uno dei più strani e particolari tra i variopinti membri della squadra.

King Shark, o Re Squalo in italiano, è chiamato Nanaue ed è uno squalo umanoide dalle origini alquanto misteriose, che pare sia figlio di una sorta di divinità degli abissi.

Quello che conta ai fini del gioco, è che si tratta di una vera forza della natura, dotato di enorme potenza ma anche incredibili capacità di movimento.

Come dimostra il trailer, che lo mette in scena in vari momenti d'azione, King Shark è in grado di attaccare frontalmente una grande quantità di nemici, sfruttando armi da fuoco e colpi corpo a corpo.