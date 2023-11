Il Call of Duty del 2024 sarà un Black Ops ambientato nella Guerra del Golfo, per un leak

Nonostante Call of Duty: Modern Warfare 3 sia appena uscito nei negozi, i lavori sono già ovviamente in corso, da tempo, sul prossimo capitolo, come è normale per il modus operandi standard di Activision Blizzard sulla serie.

Da Windows Central arriva un interessante leak riguardante il prossimo capitolo nella serie Activision Blizzard, che possiamo identificare al momento come Call of Duty 2024 , il quale pare sia un seguito della sotto-serie Black Ops ambientato durante la Guerra nel Golfo .

Una missione segreta negli anni 90

Un'immagine di Call of Duty: Black Ops Cold War

In questo caso ci sposteremo negli anni 90, durante la Guerra nel Golfo, per mettere in scena le avventure di un gruppo di militari inviati per risolvere la crisi del Kuwait in maniere più o meno lecite.

Com'è tradizione per Black Ops, si tratterà anche in questo caso di una revisione fantastica incentrata su ambientazioni ed eventi storici realmente accaduti, ma reinterpretati e narrati in maniera diversa, con eventi inventati.

In questo caso, un gruppo di soldati viene inviato dalla CIA nel Golfo per prendere parte a una missione non ufficialmente resa pubblica dal governo degli USA, dunque una operazione parallela e nascosta rispetto alla celebre Desert Storm realmente andata in scena negli anni 90.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un Black Ops 6, che potrebbe intitolarsi Call of Duty: Black Ops Gulf War e dovrebbe collegarsi anche al precedente Cold War andando a raccontare le ultime fasi di una guerra fredda che, all'epoca, iniziava a volgere al termine.

In base a quanto emerso, sembra che il nuovo capitolo sia destinato ad avere una modalità Zombie e mappe multiplayer nuove con altre riprese dai capitoli precedenti della serie Black Ops, come era emerso anche da voci di corridoio precedenti che andrebbero a corroborare l'idea dell'ambientazione nella Guerra del Golfo.