Tekken 8: Leo presentata con un gameplay trailer, si aggiunge al cast

Il padre di Leo era un noto speleologo, mentre la madre una dirigente di alto livello della G Corporation, che venne uccisa in maniera alquanto misteriosa. Con le indagini chiuse in maniera frettolosa, Leo decise di farsi giustizia da sola, scoprendo che la famiglia Mishima aveva a che fare con la morte della madre.

Nonostante il nome e l'aspetto non lo renda di facile interpretazione, Leo Kliesen è una combattente femmina il cui nome di nascita è Eleonor, ma che evidentemente gioca sull'ambiguità tra i due sessi anche come aspetto e modo di vestire.

Bandai Namco prosegue la sua lunga carrellata sui vari personaggi del roster di Tekken 8 , in questo caso con un gameplay trailer dedicato a Leo , che torna all'interno del picchiaduro dopo il suo debutto avvenuto in Tekken 6.

Un personaggio ambiguo

Desiderosa di vendicarsi e scontrarsi direttamente con Kazuya Mishima, Leo decide di partecipare al Torneo del Re del Pugno di Ferro. Questo, almeno per quanto riguarda il suo background, in attesa di conoscere i dettagli della sua partecipazione in Tekken 8.

Nel nuovo trailer, Leo si mostra in azione, con un assaggio del suo particolare stile di combattimento, incentrato su mosse molto potenti e sequenze eseguite con arti superiori e inferiori, sfruttando colpi di palmo, calci e pugni decisamente violenti.

