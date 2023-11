Tekken 8, requisiti PC annunciati da Bandai Namco: chiederà 100 GB per l'installazione

Bandai Namco ha annunciato i requisiti di sistema per la versione PC di Tekken 8, che fra le altre cose richiederà 100 GB di spazio per l'installazione: dimensioni superiori alla media, specie per un picchiaduro a incontri.

Tekken 8, requisiti minimi



Processore: Intel Core i5 6600K, AMD Ryzen 5 1600

Scheda video: NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD R9 380X

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 100 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Tekken 8, requisiti raccomandati



Processore: Intel Core i7 7700K, AMD Ryzen 5 2600

Scheda video: NVIDIA RTX 2070, AMD RX 5700 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 100 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Mosso dall'Unreal Engine 5, Tekken 8 proverà a rivoluzionare la serie dal punto di vista tecnico, offrendoci un'esperienza visivamente di grande impatto, ma che chiaramente necessiterà dell'hardware giusto per girare al meglio.