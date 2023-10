Tekken 8 è stato rinviato perché aveva la stessa data di uscita di Street Fighter 6

Nel suo video podcast, Harada non nomina esplicitamente Street Fighter 6, ma è chiaro che è quello il titolo che ha spinto il team di sviluppo a optare per un perioodo differente : contrastarsi in questo modo non avrebbe fatto bene a nessuna delle due parti, ha spiegato il producer.

Un problema di calendario

Il rinvio interno di Tekken 8 è stato dunque deciso per evitare che il lancio in contemporanea con Street Fighter 6 potesse spingere gli appassionati di picchiaduro a compiere una scelta, dividendo in questo modo la potenziale base d'utenza dei due giochi.

Chiaramente si tratta di un argomento sensibile per molti sviluppatori, specie in mesi affolati come questo ottobre 2023, che ha visto l'arrivo di svariate produzioni di grande spessore, tutte parecchio attese.