Destiny 2, Bungie si scusa per il ban di giocatori innocenti e offre valuta del valore di 45€

Nei giochi online ci sarà sempre qualcuno che vuole barare. Se offline non è un problema serio, nel multigiocatore i bari rovinano l'esperienza degli onesti e, alle volte, aggirano dei sistemi di gioco che sono pensati per monetizzare, impedendo agli sviluppatori di guadagnare. Ovviamente i team di sviluppo lavorano per trovare e allontanare i bari, solo che alle volte capita che alcuni giocatori innocenti finiscano nel mezzo e vengano bannati senza motivo. A quanto pare è successo anche a un "piccolo numero" di giocatori di Destiny 2. Bungie si è quindi scusata e ha offerto loro 5.000 unità di argento come riparazione. Per capirci, parliamo di circa 45€ reali.

"Insieme a un piccolo numero di altri giocatori, il tuo account è stato inavvertitamente segnalato come manomesso nelle funzionalità del client di gioco", ha dichiarato Bungie in un messaggio inviato ai giocatori interessati. "Sebbene la stragrande maggioranza di questi rilevamenti sia accurata, abbiamo scoperto che in casi estremamente rari questo rilevamento può essere attivato senza alcuna colpa del giocatore. Questo errore è stato determinato come parte del nostro processo di auditing e abbiamo agito il più rapidamente possibile per convalidare il problema e annullare il piccolo numero di segnalazioni involontarie".