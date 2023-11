Alan Wake 2: ecco la guida di Remedy per creare il maglione natalizio di Saga ai ferri

Noi vi lasciamo il link alla guida a questo indirizzo . Magari potreste scoprire di avere un'innata passione e predisposizione per i lavori a maglia.

A patto che conosciate l'inglese e sappiate lavorare ai ferri, una pratica sfortunatamente poco diffusa tra i giocatori, troverete la guida realizzata da Remedy molto esaustiva. Infatti, sono presenti dei grafici dettagliati per realizzare tutti i motivi del maglione, schemi di modelli, misure e i materiali e aghi più adatti da utilizzare per ogni singola parte.

Con il Natale che si avvicina Remedy ha pensato bene di realizzare una guida estremamente dettagliata su come creare il maglione natalizio indossato da Saga Anderson in Alan Wake 2 lavorando a maglia.

Alan Wake 2, amato dalla critica, dal pubblico e dai magliai

Lavori ai ferri a parte, l'ultima fatica di Remedy è riuscita a conquistare il favore di pubblico e critica (a proposito ecco la nostra recensione di Alan Wake 2), al punto che assieme a Baldur's Gate 3 ha ricevuto il maggior numero di nomination ai The Game Awards 2023 del 7 dicembre, inclusa quella per il premi come gioco dell'anno.

Nel frattempo, lo studio sta lavorando per limare i difetti del gioco attraverso delle patch correttive. Ad esempio, l'update 12 pubblicato la scorsa settimana ha portato con sé tanti miglioramenti su PC e console.