Call of Duty: Warzone, la mappa Urzikstan ha una data di uscita per un insider

La data di uscita della mappa Urzikstan per Call of Duty: Warzone è stata rivelata da CharlieIntel: stando all'insider, lo scenario sarà disponibile a partire dal 6 dicembre, in concomitanza con l'inizio della Statione 1 di Modern Warfare 3.

Arrivano le collaborazioni

Come ormai da tradizione per svariati live service di successo, anche Call of Duty potrà contare su diverse importanti collaborazioni, come quella con The Walking Dead, in cui due personaggi storici arriveranno come Operatori, almeno stando a un leak.