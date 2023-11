Star Wars e il nuovo film su Rey: 'non è quello che mi aspettavo', dice l'attrice

Daisy Ridley ritornerà a vestire i panni di Rey in un nuovo film di Star Wars, come ben sappiamo. L'annuncio è avvenuto alla Star Wars Celebration di aprile ed è stato una sorpresa per tutti. Per l'attrice, invece, la sorpresa pare essere il tipo di film.

Parlando con Collider, Ridley ha raccontato la sua esperienza alla Star Wars Celebration: "Me la stavo facendo sotto prima di salire sul palco, perché nessuno sapeva che ci sarei andata. Nessuno sapeva che avrei partecipato alla Celebration, a parte Kathy [Kennedy, presidente della Lucasfilm] e un paio di persone. Ero così nervosa. Oh, mio Dio. È stata un'accoglienza meravigliosa. Sono molto emozionata. La storia è davvero bella. Sto aspettando di leggere la sceneggiatura perché, ovviamente, non ho altri aggiornamenti. Non è quello che mi aspettavo, ma sono molto eccitata".

Anche se Ridley non ha ancora letto nulla di preciso del nuovo film, ha dato un aggiornamento. "Conosco la trama di un singolo film", ha aggiunto Ridley. "Questo non vuol dire che sia solo questo, ma è quello che mi è stato detto. E immagino che sarà il prossimo film, credo. Voglio dire, ancora una volta, non so, dopo gli scioperi e tutto il resto, quanto velocemente tutto ricomincerà. Ma sì, per ora conosco la storia di un film e credo che la gente sarà molto eccitata".