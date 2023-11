Giochi mobile: l'83% fallisce entro tre anni, il 43% è cancellato in fase di sviluppo

Viene poi spiegato che metà degli sviluppatori utilizza sistemi live service nei propri giochi, mentre il 38% non pubblica contenuti o aggiornamenti in modo regolare. Meno della metà pubblica update mensili. Solo il 5% dei giochi riceve supporto sette anni dopo il lancio (cosa che non ci stupisce, pochi giochi sopravvivono per sette anni).

Ci sono inoltre altri dati interessati, come il fatto che il successo viene ottenuto rapidamente e difficilmente superato. Il 76% dei giochi ha raggiunto il picco di guadagni nel primo anno e, quindi, successivamente è solo in calo. Unicamente il 4% dei giochi riesce a crescere e raggiungere un picco massimo durante il secondo anno.

Gli sviluppatori vogliono creare giochi mobile?

Final Fantasy VII The First Soldier è solo uno dei tanti nomi famosi falliti alla svelta

Questi dati segnalano una situazione non positiva, ma in realtà il 78% degli sviluppatori preferisce lavorare sui giochi mobile. Al tempo stesso, più di un terzo degli intervistati ha dichiarato che l'incertezza del settore "impedisce loro di sviluppare nuovi giochi", mentre il 30% ritiene che il mercato attuale "sia troppo difficile per avere successo". Secondo il rapporto di SuperScale, due terzi degli studios hanno dovuto effettuare licenziamenti, ridimensionamenti o tagli di budget.

"Questi sono tempi instabili per l'industria dei giochi", ha dichiarato Ivan Trancik, CEO e fondatore di SuperScale. "Molti sviluppatori di giochi per cellulari hanno difficoltà a rimanere redditizi di fronte a sfide come l'ATT, la forte concorrenza in un mercato mobile maturo e le condizioni macroeconomiche come l'alta inflazione".

Ha proseguito: "I risultati dellla ricerca Good Games Don't Die sono un campanello d'allarme per il settore, una fonte d'ispirazione con dati concreti, in grado di fornire a sviluppatori ed editori informazioni su come massimizzare i ricavi del loro portafoglio, sia per i giochi nuovi che per quelli vecchi".