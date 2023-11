Little Nightmares 3: per giocarci non è necessario conoscere i precedenti capitoli

Little Nightmares 3 sarà un'"avventura nuova di zecca all'interno del mondo di Little Nightmares" e di conseguenza non è necessario conoscere i precedenti giochi della serie per potersi godere il nuovo capitolo in uscita il prossimo anno.

Questo perlomeno stando alle parole della producer Coralie Feniello in un video dietro le quinte. In compenso i fan di lunga data potrebbero trovare alcuni riferimenti e segreti legati alle precedenti storie. A tal proposito, Feniello ha aggiunto che i nuovi protagonisti, Low e Alone, sono stati realizzati in modo tale che i giocatori potranno elaborare varie teorie sul loro rapporto e dove si collocano nella linea temporale della serie.