PS Portal: l'OS ha svelato la CPU utilizzata, ma qualcosa non torna

Questa scoperta, tuttavia, sembra essere in conflitto con le informazioni di un teardown della scorsa settimana, che suggeriva che la CPU che alimenta il sistema fosse lo Snapdragon 662, quindi non è ancora chiaro se il chip sia effettivamente il 680 o se sia etichettato in modo errato nel firmware, anche se il tipo di memoria utilizzata suggerisce che la console sia effettivamente alimentata dal 680.

PlayStation Portal, oltre le specifiche

PlayStation Portal

Ovviamente si tratta di un dettaglio tecnico che ai più non interesserà. Per la maggior parte dei giocatori di PS5 - che ricordiamo è obbligatoria per usare PS Portal - ciò che conta è capire se la macchina da gioco possa essere utile.

Nella nostra recensione di PlayStation Portal vi spieghiamo in modo approfondito quali sono i vantaggi di avere una piattaforma aggiuntiva di questo tipo. Ricordiamo che il dispositivo è già disponibile all'acquisto, ma al momento della scrittura non è disponibile su Amazon Italia: le scorte paiono per ora esaurite, come accaduto in altre nazioni.