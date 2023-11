The Last of Us Parte 2 Remastered e i problemi delle riedizioni dei videogiochi

È quello che sta accadendo attorno all'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5, nuova edizione del recente capolavoro di Naughty Dog in uscita il prossimo 19 gennaio 2024. Se, da una parte, il pubblico ha immediatamente gridato allo scandalo in ragione della ristretta forbice temporale che la separa dalla pubblicazione originale - risalente appena al giugno del 2020 - dall'altra è evidente che il pacchetto confezionato da Sony Interactive Entertainment nasconda un'offerta che si spinge molto oltre la tradizionale idea di versione rimasterizzata, per lo meno di quella che ha caratterizzato l'ultima decade del medium. Il problema di The Last of Us Parte 2 Remastered risiede solo nel titolo che porta impresso sulla copertina , oppure si tratta del sintomo di una questione più profonda?

Una Director's Cut sotto mentite spoglie

The Last of Us Parte 2 Remastered non sembra affatto una semplice versione Remastered

The Last of Us Parte 2 Remastered si fonda solo all'apparenza su una serie di migliorie tecnologiche figlie dell'esclusività PlayStation 5, aprendo invece a un ventaglio di contenuti particolarmente nutrito per un'operazione legata a tale definizione. Il più consistente risiede senza dubbio nell'inedita modalità No Return, un'esperienza roguelike di stampo survival ricamata attorno al sistema di combattimento dell'originale, in quest'occasione impegnato ad animare una serie di scontri casuali di difficoltà crescente; è stata già confermata la presenza di diversi personaggi giocabili, ciascuno dotato di caratteristiche uniche, volenterosi di mettersi al servizio dei due principali stili di gioco, ovvero l'approccio furtivo e il combattimento diretto. A margine, è prevista l'implementazione di una classifica su base mondiale legata alla "Daily Run", probabilmente una sfida giornaliera pensata per mettere alla prova i sopravvissuti più ambiziosi attraverso una serie di regole fisse.

Altra minuta aggiunta è la modalità Guitar Free Play, ispirata al segmento in cui Ellie impugna la chitarra e che promette di ampliare il parco strumenti per mettere in piedi vere e proprie performance virtuali. Più incisiva è invece la sezione "Dietro le quinte", che dovrebbe includere una serie di contenuti speciali dedicati per l'appunto alle fasi di creazione del progetto, accogliendo non solo dei livelli tagliati, ma una serie di scene della campagna commentate dal director Neil Druckmann, dalla scrittrice Halley Gross e dal trio di attori protagonisti, ovvero Ashley Johnson, Laura Bailey e Troy Baker. Ovviamente non si conosce ancora l'entità e soprattutto la modalità di fruizione di tali approfondimenti, ma c'è abbastanza spazio di manovra per presentare qualcosa di molto interessante, specialmente per il pubblico attento al design della narrazione. Chiudono il cerchio degli innesti una modalità Speedrun simile a quella del recente Remake del primo episodio e una serie di skin aggiuntive per modificare l'estetica dei protagonisti e del loro arsenale.

Al cuore della riedizione siede ovviamente la rinfrescata del comparto tecnico, di per sé l'operazione più in linea con la stringente definizione "Remastered" a cui siamo stati abituati negli ultimi anni: l'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered racconta due modalità grafiche, una Fedeltà in 4K nativo e una Prestazioni in 1440p con upscale a 4K, oltre al framerate sbloccato per i TV che supportano il VRR. Confermato anche l'appoggio alle caratteristiche esclusive di PS5, su tutte le potenzialità del DualSense e lo sfruttamento del SSD della macchina per ridurre al minimo i tempi di caricamento; inutile poi dire che saranno apportati miglioramenti alla risoluzione delle texture, alla resa delle ombre, alla distanza di rendering e alla frequenza delle animazioni.

Insomma: se la limatura tecnica della campagna richiama piuttosto da vicino l'idea diffusa del classico remaster, la cornice in cui è pubblicata si presenta invece molto più simile a quella di un'edizione Director's Cut così come già sfruttata proprio da Sony Interactive Entertainment. L'arricchimento dell'offerta contenutistica ricorda infatti molto da vicino quello che ha toccato sia Ghost of Tsushima Director's Cut sia Death Stranding Director's Cut, ma tale definizione si è apparentemente dimostrata inadatta a comunicare quanto desiderato da SIE e Naughty Dog. Forse si voleva evitare di alzare troppo le aspettative, optando per un più asciutto Remastered? Forse si è voluto spingere maggiormente sul balzo generazionale della macchina che ha seguito la pubblicazione originale, come già successo con il primo episodio? Se da una parte la terminologia si sta facendo sempre meno chiara, in molti hanno criticato l'eccessiva fretta che caratterizza queste operazioni, mentre altri ancora hanno rivolto lo sguardo dalle parti di Valve, recentemente tornata al centro delle attenzioni del pubblico in occasione del compleanno di Half-Life.