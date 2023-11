Armored Core 6: una mod per PC permette di giocare in co-op

La mod non è ancora disponibile pubblicamente ma LukeYui ha pubblicato un video di una build non definitiva che mostra la missione "Attack the Watchpoint" e il risultato già da ora sembra piuttosto incoraggiante, con l'IA che reagisce piuttosto bene alla presenza di più di un giocatore, il che probabilmente è dovuto al fatto che nel gioco spesso veniamo accompagnati da degli NPC.

Il modder LukeYui sta lavorando a una delle mod più interessanti viste finora per Armored Core 6: Fires of Rubicon , che permetterà ai giocatori PC di affrontare le missioni della campagna in co-op assieme ad altri giocatori.

La mod includerà la co-op a sei giocatori con difficoltà scalabile

Come accennato in precedenza, per il momento la mod non è ancora disponibile per il download, con l'autore che prima ha intenzione di apportare alcune modifiche e integrare varie funzionalità, come ad esempio lo scaling del livello di difficoltà dei nemici in base al numero dei giocatori in missione.

"Lo scaling dei nemici non è presente in questa build (in riferimento al video qui sopra), ma lo sarà al momento della pubblicazione della mod", ha detto LukeYui. "Anche se la mod è funzionale e può essere utilizzata immediatamente, vorrei dedicare tutto il tempo possibile alla correzione dei problemi e all'aggiunta di caratteristiche QoL, in modo da realizzare una release iniziale accettabile".

Inoltre, per ora la mod supporta un massimo di due giocatori, ma nei piani futuri di LukeYui c'è quello di arrivare fino a 6 persone. Insomma, un progetto davvero molto interessante e da tenere sott'occhio.