George R.R. Martin dice che ci sono altri 8 spin-off de Il Trono di Spade in produzione

George R.R. Martin ha svelato che in totale ci sono otto spin-off della saga de Il Trono di Spade in produzione, sebbene solo di questi sia stato confermato. La dichiarazione proveiene dal Festival Bang.

"Per quanto riguarda la televisione, abbiamo il nuovo show, House of the Dragon, che ha appena finito di girare la seconda stagione e presto pianificheremo la terza", ha detto Martin, prima di continuare dicendo: "Ma ho anche altri otto spin-off che stiamo sviluppando. Lo show di Dunk and Egg è stato autorizzato. Gli altri non ancora, ma ci stiamo ancora lavorando".

Martin non ha confermato quali delle sue storie saranno alla base gli altri sette spin-off. Tuttavia, i rumor puntano verso, come The Sea Snake, Ten Thousand Ships, The Golden Empire, Flea Bottom, Aegon the Conqueror e Snow, che seguirebbe la storia di Jon Snow dopo gli eventi del finale di Game of Thrones.