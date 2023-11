Half-Life compie 25 anni, Valve aggiorna il gioco e pubblica un documentario

Half-Life compie 25 anni questo fine settimana, e Valve ha pensato bene di celebrare l'importante evento con un ricco aggiornamento per il gioco e con la pubblicazione di un documentario in cui gli sviluppatori parlano di come tutto è cominciato.

L'aggiornamento

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento di Half-Life, le novità sono davvero tante; a cominciare da Half-Life Uplink, una mini-campagna realizzata originariamente per stampa e produttori di hardware, sviluppata dal team subito dopo che il gioco è entrato in fase gold.

Sono poi state introdotte quattro nuove mappe per il multiplayer (Contamination, Pool Party, Disposal e Rocket Frenzy), opzioni grafiche aggiornate per i monitor moderni (widescreen, disattivazione del texture smoothing, miglioramenti al sistema di illuminazione), il supporto per il controller e lo Steam Networking, nonché il supporto a Steam Deck.

Il pacchetto ripristina infine alcuni contenuti specifici (il logo Valve classico, alcuni personaggi) e introduce degli extra che ben pochi hanno avuto modo di vedere, prodotti nel 1999 per un disco di Half-Life destinato ai soli rivenditori.