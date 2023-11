Half-Life avrebbe potuto chiamarsi Fallout, stando a uno sviluppatore di Valve

Dario Casali, uno sviluppatore di Valve , ha raccontato di come Half-Life abbia rischiato di chiamarsi Fallout , o anche in altri modi, prima di ottenere il suo titolo definitivo. Casali è in Valve dal 1996, quando iniziò come level designer e sta raccontando alcuni divertenti dietro le quinte tramite il suo canale YouTube .

Screwed

Naturalmente non vi sfuggirà che Fallout è il nome di una serie attualmente in mano a Bethesda. Comunque sia, Casali ha ripercorso un po' la sua esperienza con Half-Life partendo vecchi diari, da immagini di allora, da foto e da documenti vari, da cui ha tratto i ricordi sui nomi potenziali del gioco: "Quando mi unii a Valve il progetto si chiamava Quiver. Altri nomi vennero messi sul piatto, mentre cercavamo di accordarci su Half-Life."

Casali ha quindi mostrato un elenco di possibili nomi, divisi in due categorie: quelli più popolari fino a quel momento e quelli ancora con qualche possibilità. Half-Life era nella seconda colonna, per dire, insieme a Burn, Bold, Adrenaline, Trash e così via.

A Valve piacevano molto Bent, Dirt, Lead, Pressure, Pressure Chamber, Pressure Pit e Screwed (sarebbe stato fantastico, come ammesso da Casali stesso). Naturalmente tra i più graditi c'era anche Fallout.

Probabilmente a far scartare definitivamente il nome fu il lancio del primo Fallout nel 1997, un anno prima di quello di Half-Life. Casali però non è stato chiaro sul punto, quindi prendetela come una mera ipotesi.