Ubisoft licenzia per l'ennesima volta: il team di Montreal allontana decine di lavoratori

In una nota inviata al governo del Quebec , la società ha dichiarato che: "Ubisoft sta procedendo a un licenziamento collettivo nel suo stabilimento di Montreal nell'ambito di una riorganizzazione dei suoi servizi di supporto alla produzione in tutto il Canada; consolidando queste funzioni a livello canadese, Ubisoft sarà in grado di ottimizzare le proprie risorse per essere più sostenibile a lungo termine."

Ubisoft Montreal era appena tornata in ufficio

I licenziamenti di Ubisoft Montreal seguono l'obbligo di tornare a lavorare in ufficio imposto dalla compagnia a settembre. I lavoratori dovevano presentarsi per un "minimo" di due giorni ogni settimana.

L'annuncio non era stato accettato in silenzio, in quanto in precedenza Ubisoft Montreal aveva promesso che sarebbe stato possibile rimanere "al 100% in remoto". Secondo lo staff di Ubisoft, l'obbligo al ritorno in ufficio (impossibile per alcuni) era un modo per iniziare a spingere i dipendenti a lasciare la compagnia senza essere costretti a licenziare in massa (che ha un costo superiore per l'azienda). Alla fine, però, i licenziamenti sono comunque arrivati.

Già a ottobre Ubisoft aveva allontanato qualche dipendente, dopo le centinaia di inizio anno.