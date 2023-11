Nacon Revolution 5 Pro disponibile da oggi, è il pro controller con Hall Effect

Annunciato lo scorso settembre, Nacon Revolution 5 Pro vanta un d-pad pensato per i picchiaduro, realizzato in collaborazione con il pro player Mister Crimson, nonché svariate caratteristiche di pregio per garantire qualità e prestazioni al top.

Nacon Revolution 5 Pro è disponibile a partire da oggi: si tratta del pro controller ufficiale PlayStation, compatibile con PS5, PS4 e PC, dotato di tecnologia Hall Effect per evitare qualsiasi fenomeno di drifting, ma non solo.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Nacon Revolution 5 Pro abbiamo parlato dei tanti punti di forza di questo controller, con i suoi quattro pulsanti extra programmabili, l'ottima autonomia, i quattro profili programmabili e la tripla compatibilità.

Certo, c'è anche un difetto non da poco che purtroppo non dipende da Nacon: al gamepad manca il supporto per il feedback aptico e per i trigger adattivi, tecnologie esclusive di PlayStation che non è dunque possibille trovare su controller che non siano il DualSense.