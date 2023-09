Nacon Revolution 5 Pro, annunciato il nuovo controller PS5 con licenza ufficiale PlayStation

Nacon ha annunciato oggi Revolution 5 Pro, un nuovo controller compatibile con PS5, PS4 e PC con licenza ufficiale PlayStation caratterizzato da un design avanzato e tecnologia all'avanguardia.

Nato grazie ad anni di ricerca e discussioni costanti con giocatori e professionisti del gaming, il Revolution 5 Pro presenta un design asimmetrico per le levette e si avvale della tecnologia Hall Effect, che garantisce una maggiore precisione con joystick e grilletti, nonché una lunga durata del prodotto riducendo i rischi di malfunzionamento dei componenti, come il fenomeno del drift. Nella parte posteriore del controller non possono mancare dei pulsanti aggiuntivi completamente personalizzabili.

Il Revolution 5 Pro si può connettere sia tramite cavo che wireless, con Nacon che afferma che la batteria offrirà una durata di oltre 10 ore. Inoltre, il controller si collega alle cuffie wireless tramite Bluetooth e a quelle di cablate tramite il jack da 3,5 mm incluso.

Nella confezione troveremo anche una custiodia, 3 set di pesi e 3 levette analogiche di dimensioni differenti. Sarà inoltre possibile regolare l'ampiezza dei griletti per adattarli a qualsiasi gioco e situazione, nonché registrare fino a 4 profili per piattaforma e personalizzare il controller attraverso l'applicazione dedicata per PC/Mac e dal 2024 anche iOS e Android.