GeForce Now: PayDay 3, Party Animals e altri nove giochi questa settimana

PayDay 3 e Party Animals sono tra gli undici giochi aggiunti questa settimana a GeForce Now. Si tratta di un servizio di cloud gaming in abbonamento, che consente di giocare a tutti i titoli con un hardware ad alte prestazioni.

Oltre a ciò, Cyberpunk 2077 diventa giocabile in cloud con applicati la patch 2.0 e DLSS 3.5, in attesa del lancio di Phantom Liberty, l'espansione ufficiale, in arrivo il 26 settembre 2023.