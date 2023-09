Starfield e i suoi 10 milioni di giocatori sono la prova di come sia cambiato il mercato di Xbox

Quanto ha venduto la serie One Piece di Netflix? La domanda sembra stupida, perché la risposta è scontata: "non ha venduto niente, perché è compresa nell'abbonamento alla piattaforma di video streaming". Quindi come si calcola il successo di One Piece? Netflix ha le sue metriche, come ad esempio il numero di abbonati che hanno visto la serie, il numero di quelli che l'hanno vista fino in fondo, le ore di visualizzazione complessive, i rewatch, le ricerche correlate, la risonanza sui social e quant'altro. Di questi tempi l'attenzione è moneta, soprattutto quando si parla di servizi in abbonamento, che non vendono il singolo prodotto, ma pacchetti di contenuti.

Quando Netflix parla di successo per una sua serie non è che si sta lì a discutere troppo se abbia ragione o torto. La piattaforma non ha nessun motivo per mentire, ossia per spacciare un prodotto che ha fatto flop per uno che è andato bene. Inoltre ci sono delle prove chiarissime che dimostrano certe affermazioni, come ad esempio la conferma della seconda stagione di One Piece, che da sola fa capire moltissimo (non si spendono milioni di dollari su prodotti che non garantiscono le prestazioni attese).

Davvero, per il mondo delle piattaforme di video streaming molti dei concetti espressi vengono dati per scontati e non ci si mette a fare i conti, ad esempio, di quanti Blu-Ray abbia venduto in meno una certa serie perché messa direttamente nel servizio. Il prodotto è semplicemente un altro.