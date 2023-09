One Piece, la serie Netflix rinnovata ufficialmente per una seconda stagione

La serie Netflix di One Piece è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione: la notizia, parecchio attesa da chi ha apprezzato lo show live action, è stata comunicata da Eiichiro Oda in persona, come si vede nel video qui sotto.

Si parlava già da giorni di un possibile rinnovo, specie considerando che la serie di One Piece ha superato la terza stagione di The Witcher in termini di ore viste sulla piattaforma streaming, e può dunque essere considerata un successo.

Certo, la ben nota abitudine di Netflix di cancellare i progetti anche in maniera inaspettata laddove si verifichi un calo degli spettatori non sappiamo come possa sposarsi con le caratteristiche di un'avventura di così ampio respiro, che richiederà svariate stagioni per poter essere raccontata nella sua interezza.