Aquaman e il Regno Perduto, ecco il trailer ufficiale in italiano

Aquaman e il Regno Perduto è stato finalmente mostrato con il primo trailer in italiano, che ufficializza fra le altre cose la data di uscita del film con Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II nei cinema, fissata al 20 dicembre.

Girava voce che i produttori della pellicola stessero cercando un modo per cancellare le scene con Amber Heard, e in effetti nel video l'attrice sembra praticamente scomparsa: la si vede forse per un secondo durante le sequenze finali.

La trama di Aquaman e il Regno Perduto vede il ritorno di Black Manta, che riesce a impossessarsi del leggendario Tridente Nero e dunque ad acquisire poteri mai così grandi, che vuole sfruttare per distruggere Atlantide.