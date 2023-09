State of Play: tutti i giochi e gli annunci dell'evento del 14 settembre

Ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo tutti i giochi e gli annunci dell'ultimo State of Play .

Con il solo Marvel's Spider Man 2 rimasto a presidiare l'orizzonte delle grandi esclusive first party, Sony ha scelto di inaugurare una stagione autunnale non certo ricchissima con il più classico dei suoi appuntamenti: lo State of Play. Mentre sulle sponde della casa di Redmond sta maturando una piccola età dell'oro trainata dal successo di Starfield, la casa giapponese ha deciso che era il momento di battere un colpo attraverso un evento che sin dal principio si è preoccupato di smorzare l'entusiasmo generale, presentandosi come uno scatolone privo di annunci clamorosi e dedicato invece a titoli di terze parti e produzioni indipendenti.

Baby Steps

Il walking simulator per eccellenza, realizzato da Gabe Cuzzillo, Maxi Boch e Bennett Foddy, è tornato finalmente a mostrarsi con la prima sequenza di gameplay effettivo, trasmettendo vibrazioni molto vicine all'atmosfera tratteggiata da ciò che fu "l'infame" Getting Over It. Per chi non lo sapesse Baby Steps è letteralmente di un "simulatore di camminata" nel quale l'atto stesso di camminare rappresenta un'impresa al limite dell'impossibile, realizzata apposta per combattere contro gli sforzi del giocatore, risolvendosi nel tripudio di ingiurie che senza ombra di dubbio farà la fortuna di tantissimi streamer. La domanda è se la produzione Devolver Digital, oltre a raggiungere un successo annunciato su Twitch, riuscirà a convincere anche il "vero" pubblico dei videogiochi.

Sony ha anche approfittato dell'occasione per annunciare ufficialmente la data di uscita di Roblox, solo in versione PS4. Per un'edizione nativa per PlayStation 5 (e Xbox Series X|S) dovremo ancora aspettare.