Final Fantasy 7 Remake, le vendite sono a oltre 7 milioni di copie

Torniamo però a Final Fantasy 7 Remake, pubblicato nell'aprile del 2020 su PS4 per poi approdare con la versione Intergrade su PS5 poco più di un anno dopo, e infine su PC nel dicembre del 2021.

In arrivo il 29 febbraio 2024, Rebirth verrà distribuito su due dischi e riprenderà le vicende di Sora e degli altri personaggi da dove le avevamo lasciate, aprendo la porta a ulteriori variazioni sul piano narrativo rispetto al gioco originale.

Final Fantasy 7 Remake ha totalizzato vendite per oltre 7 milioni di copie : lo ha annunciato Square Enix subito dopo aver ufficializzato la data di uscita della seconda parte del rifacimento, Final Fantasy 7 Rebirth.

Una rivisitazione decisamente riuscita

Pur al netto delle polemiche che hanno accompagnato alcune modifiche alla trama, Final Fantasy 7 Remake è stato accolto con voti eccellenti da parte della stampa internazionale e con un grandissimo entusiasmo per quanto concerne la community degli appassionati.

Merito non solo del sontuoso comparto tecnico, ma anche di un gameplay decisamente solido e di una struttura molto ricca, che con i suoi contenuti è in grado di intrattenere tranquillamente per quaranta ore.