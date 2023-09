Roblox: svelata la data di uscita su PS4, mentre la versione PS5 non ci sarà

Questa sera è andato in onda lo State of Play di Sony, durante il quale è stato possibile vedere Roblox. Il gioco sandbox di enorme successo arriverà infatti anche su PS4, come già sapevamo, ma ora è stata annunciata la data di uscita esatta: 10 ottobre 2023.

Inoltre, gli autori hanno confermato che purtroppo non ci sarà una versione PS5 nativa di Roblox. Per giocare sulla console di attuale generazione di Sony si dovrà usare la versione PS4 tramite retrocompatibilità.

Roblox

Infine, è stato confermato che la versione PS4 supporterà il cross-play per giocare con i propri amici su ogni versione di Roblox. Si tratta di un dettaglio fondamentale vista l'enorme community di Roblox, che sta alla base del successo attuale del gioco.

Diteci, siete interessati a Roblox su PlayStation?