Gran Turismo La storia di un sogno impossibile, seguite la nostra diretta speciale dedicata al film

Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile è in arrivo al cinema il 20 settembre, ma sappiamo bene che molti appassionati non vedono l'ora di scoprirne di più. Per questo, il 15 settembre 2023 alle 16:00 andrà in onda una live sul canale Twitch di Multiplayer.it, condotta sia dalla redazione di Multiplayer.it che da quella di Movieplayer.it. In diretta dal White Rabbit di Roma parleremo della nuova pellicola distribuita da Eagle Pictures.

La live sarà quindi diretta dalle redazioni di Movieplayer.it e Multiplayer.it, i nostri intervisteranno lo streamer e content creator Amos Laurito, il Sim racer Mirko De Santis e Michael Spampinato, che conoscerete in quanto uno degli influencer automotive più seguiti in Italia. Insieme a loro avremo modo di parlare del film sia da un punto di vista cinematografico che videoludico ovviamente, non mancheremo poi di metterci alla prova con Gran Turismo 7 inserendo uno slot gameplay tra professionisti. Per rendere il tutto ancora più coinvolgente anche la nostra e la vostra mente sarà messa a dura prova con un quiz interattivo al quale potrete partecipare anche voi spettatori: pensate di saperne di più dei nostri ospiti?

Vi ricordiamo quindi che l'appuntamento è alle 16:00 del 15 settembre 2023 su canale Twitch di Multiplayer.it.