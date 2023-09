GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC da 12GB al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Amazon Italia propone oggi un'offerta per una GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC da 12GB. Lo sconto segnalato è di 36.48€ rispetto al prezzo mediano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 749.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è proposto da Tech Dealz. Per la versione venduta e spedita da Amazon dovete pagare 6€ circa in più. La potete selezionare direttamente nella pagina prodotto a destra, ma ci sono poche unità disponibili.

La GPU GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC da 12 GB GDDR6X propone una velocità di clock della GPU fino a 2565 MHz. Misura 30 x 13 x 5.8 cm. Supporta NVIDIA DLSS 3.