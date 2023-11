Half-Life fa segnare un nuovo record di giocatori connessi, 25 anni dopo il lancio

A 25 anni di distanza dal lancio originale, il primo Half-Life ha stabilito un nuovo record di giocatori connessi su Steam, almeno per quanto riguarda il periodo in cui il tracking di questo dato viene reso pubblico, a dimostrare come il titolo Valve sia ancora rilevante dopo tutto questo tempo.

L'ondata di rievocazione nostalgica è ovviamente guidata dalla celebrazione del 25° anniversario di Half-Life, in occasione del quale Valve ha pubblicato un grosso aggiornamento al gioco, con tanto di documentario collegato. C'è stata anche una promozione con distribuzione gratuita del titolo, cosa che senz'altro ha contribuito a richiamare i giocatori sulla prima avventura di Gordon Freeman.

Nelle ultime 24 ore, Half-Life ha raggiunto un picco di giocatori contemporaneamente connessi di 33.467, ovvero il più alto mai registrato sul gioco in questione almeno da quando esiste il tracciamento del dato, ovvero dal 2008.