Skull and Bones: Ubisoft riconferma il periodo di uscita, sarà la volta buona?

Come probabilmente saprete, Skull and Bones si è rivelato un progetto controverso e dalla gestazione complicata, con Ubisoft che è stata costretta a modificare pesantemente la struttura e i connotati del gioco e rinviarlo un gran numero di volte. Pensate, venne annunciato nell'ormai lontano E3 2017 e inizialmente la data di uscita era fissata al 2018 . Parliamo dunque in ritardo di oltre 5 anni.

Darryl Long, il managing director in uscita di Ubisoft Singapore , ha dichiarato che Skull and Bones arriverà nei negozi entro la fine del corrente anno fiscale, quindi al massimo entro il 31 marzo 2024 , confermando dunque il periodo di uscita indicato dalla compagnia il mese scorso.

Data di uscita precisa ai TGA 2023?

Come riportato da Yahoo News, Darryl Long ha annunciato che lascerà la posizione di managing director di Ubisoft Singapore per ricoprire il medesimo ruolo all'interno di Ubisoft Toronto. Se di per sé questo cambio ai vertici potrebbe destare preoccupazioni, nel comunicare il cambiamento Long ha assicurato che Skull and Bones è nelle fasi conclusive dello sviluppo, con il lancio per l'appunto fissato verso la fine dell'anno fiscale corrente, che coincide con le informazioni date dalla compagnia francese agli azionisti.

Considerando che i tempi sono relativamente stretti, è probabile che presto rivedremo Skull and Bones in azione e riceveremo una data di uscita precisa, salvo ulteriori imprevisti. La vetrina più plausibile in tal senso potrebbero essere i The Game Awards 2023 che si svolgeranno il 7 dicembre, dato che lo show condotto da Geoff Keighley solitamente è ricco di trailer e annunci da parte di grandi e piccoli publisher.