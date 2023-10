Skull and Bones: nuovo periodo d'uscita dopo il sesto rinvio per il gioco Ubisoft

Skull and Bones sembra avere un nuovo periodo d'uscita fissato da Ubisoft, sebbene non si sappia bene come prendere a questo punto l'informazione in questione, dopo sei posticipi già subiti dal progetto e uno stato generale del gioco che è ancora tutto da verificare: in ogni caso, secondo le nuove informazioni la simulazione piratesca dovrebbe arrivare nel primo trimestre dell'anno prossimo, ovvero tra gennaio e marzo 2024.

La storia di Skull and Bones è lunga e complicata, a dimostrazione di una genesi veramente difficoltosa da parte dei team di Ubisoft. Venne annunciato nel lontano E3 2017, con uscita prevista inizialmente per l'autunno del 2018, ma da lì è iniziata un'odissea passata attraverso sei posticipi in totale.

L'ultimo rinvio è stato annunciato nel gennaio 2023, senza una data precisa come uscita prevista, ma con l'idea di posizionarlo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Nel frattempo, c'è stata anche una closed beta su PC, a dimostrazione dell'avanzamento dei lavori presso Ubisoft, sebbene un riferimento preciso per il lancio non ci sia ancora.