Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un video confronto con l'originale per PS2

Le differenze , inutile dirlo, sono nettissime: remake e originale sono separati da tre generazioni di console e questo gap appare evidente in ogni singola inquadratura, come del resto era lecito attendersi da una produzione simile.

Come sarà Delta?

Oggi abbiamo pubblicato uno speciale con tutto quello che sappiamo su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, cercando di capire quali sono le intenzioni degli sviluppatori Konami in merito a questo atteso rifacimento.

Ebbene, per il momento sembra che il team abbia optato per una fedeltà pressoché assoluta e siamo curiosi di capire in che modo si è messo mano al gameplay originale, che necessita senza dubbio di qualche accorgimento, come evidenziato anche nella recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.